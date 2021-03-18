Армения экстренно изберет парламент 20 июня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил на своей странице в Facebook, что досрочные выборы в парламент состоятся 20 июня.

По словам главы правительства РА, сегодня он встретился с председателем фракции ППА Гагиком Царукяном. По итогам переговоров они пришли к выводу, что досрочные парламентские выборы будут лучшим выходом из кризиса.

"Принимая во внимание консультации с президентом Армении, фракцией "Мой шаг", лидером "Просвещенной Армении", 20 июня этого года в Армении пройдут досрочные парламентские выборы", - написал Пашинян.

Напомним, что ранее о возможном проведении досрочных выборов сообщали в "Просвещенной Армении". Глава фракции Эдмон Марукян предложил подписать меморандум о невыдвижении кандидатов от оппозиции и роспуске парламента. Сегодня оппозиционер на своей странице в Facebook рассказал, что Пашинян позвонил ему и предложил провести выборы 20 июня, что было вполне приемлемо для партии, и Марукян согласился с этой датой.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, теперь режиму Никола Пашиняна понадобится совершить несколько шагов, позволяющих согласно армянскому законодательству организовать внеочередные парламентские выборы. "Одного лишь решения премьер-министра для этого мало, ведь ни у него, ни у президента нет полномочий устраивать внеочередные парламентские выборы. Чтобы такие выборы состоялись, в первую очередь необходима отставка Никола Пашиняна, затем парламент должен дважды не суметь выбрать нового премьер-министра, из-за чего выборы будут назначены автоматически", - напомнил он.

"Здесь есть два момента для интриги, два тонких места для правящего режима. Во-первых, подавая в отставку, Никол Пашинян теряет не только полномочия, но и привилегии премьер-министра, включая оплату охраны из республиканского бюджета, в связи с чем рискует стать жертвой политических противников уже в статусе рядового армянского политика. Также парламент, где большинство имеет "Мой шаг", может утвердить кого-либо другого на пост премьер-министра, и тогда Пашинян попросту потеряет какие-либо шансы на политическое выживание: новое правительство, скорее всего, заведет на него уголовное дело, чтобы избавиться от проблемной фигуры в рядах правящей партии", - указал Андрей Петров.

"Тем не менее, второй момент представляется скорее невероятным, если только не произойдет некого тайного предательства Пашиняна однопартийцами. Стоит ожидать, что после отставки премьер-министра парламент соберется на два формальных заседания, чтобы не выбрать нового премьера и тем самым назначить внеочередные парламентские выборы – тем более что простая замена премьера наверняка не устроит протестующих, ведь состав Национального собрания останется тем же самым. Выживаемость Никола Пашиняна после отставки находится под большим вопросом, при этом в его пользу играет то, что сейчас его поддерживает Россия как человека, обязавшегося выполнять трехсторонние Заявления от 9 октября и 11 января по послевоенному урегулированию на Южном Кавказе", - обратил внимание эксперт.

"Что касается самих выборов, то, судя по нынешним опросам в Армении, молчаливое большинство – главная настоящая сила на выборах – намерено проголосовать за "Мой шаг" еще раз. Причины понятны: у "Моего шага" все еще нет альтернативы со внятной программой. При этом ситуация устроена так, что у самой правящей партии такой программы тоже может не быть, но люди все равно будут голосовать за нее, так как видят, что другие ничем не лучше, более того, наиболее активная часть оппозиции – хуже "Моего шага", поскольку тянет страну назад к войне. По сути, в Армении сегодня не за кого голосовать, провалились абсолютно все политические движения, а значит, лучший выход – не делать рискованных движений, голосовать за тех, кто хотя бы не предлагает реваншистские сценарии. То есть за Никола Пашиняна", - заключил Андрей Петров.