Коронавирус вызовет пандемию бессонницы?
Одним из следствий пандемии коронавируса стало увеличение количества страдающих от бессонницы людей, рассказал президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Роман Бузунов на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню сна, который отмечается 19 марта.
"Если в апреле [2020 года] приблизительно еще запросов не было - бессонница после COVID-19, после коронавируса, то уже к сентябрю они появились, а потом лавинообразно нарастали. Вот сейчас, февраль - март 2021 года, - 3-4 тыс запросов в месяц с конкретной проблемой бессонницы после коронавируса", - цитирует специалиста ТАСС.
Врач добавил, что резкий рост бессонницы у больных коронавирусом доказан сотнями научных работ.
Бузунов пояснил, что бессонница возникает у заразившихся из-за боязни тяжелых последствий: такой сильный стресс нередко становится причиной тревог, депрессий и проблем со сном в виде выраженного психологического постстрессового расстройства. Связаны ли эти проблемы с повреждением центров сна, пока не известно.
Президент Российского общества сомнологов добавил, что бессонницей страдают также и те, кто не болен ковидом: во-первых, из-за тотального стресса, вызванного фактически существованием "в информационном токсическом облаке плохих новостей", во-вторых, - в связи с нарушением режима дня, особенно при работе на "удаленке" или в изоляции, когда люди также лишены обычной физической активности и злоупотребляют кофе и чаем.
Вестник Кавказа
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