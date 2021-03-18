В Азербайджане налажено новое производство экологически чистых помидоров

Первый частный индустриальный парк Азербайджана ООО Karvan-L Eko запустил производство экологически чистых продуктов.

Тепличный комплекс расположен в Агстафинском районе Азербайджана. Здесь специалисты выращивают помидоры в теплицах в органических условиях, соответствующих всем экологическим стандартам. По словам представителей компании, цель запуска работы комплекса – обеспечение населения экологически чистыми продуктами круглый год.

Для выращивания органических томатов используется почва прошедшая предварительное исследование для подтверждения соответствия агрохимическим показателям лаборатории компании Karvan-L Eko.

Плодородие почвы поддерживается благодаря использованию натуральных удобрений, богатых макро и микроэлементами, а полив томатов ведется с использованием горной воды.