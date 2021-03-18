Граната обнаружена во дворе военного госпиталя в Армении

Во дворе Центрального клинического военного госпиталя в Ереване была найдена граната. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства Армении.

Отмечается, что тревожный звонок в МЧС поступил 18 марта в 12:55.

На место происшествия были отправлены боевой расчет из отряда Ереванского спасательного управления, оперативники Национального центра кризисного управления, психолог, а также саперы из управления гражданской обороны