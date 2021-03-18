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СК РА: комбат Ваганян дезертировал, бросив новобранцев на поле боя

СК РА: комбат Ваганян дезертировал, бросив новобранцев на поле боя

Командир одного из учебных батальонов армянской армии во время Второй Карабахской войны дезертировал с поля боя, из-за его поступка многие военнослужащие погибли, попали в плен либо были ранены. Такое сообщение распространил Следственный комитет Армении.

Открыто уголовное дело, из материалов которого следует, что армянский командир И. Ваганян в ходе боевых действий пренебрег исполнением своих функций, отказался выполнить приказ своего непосредственного начальства и самовольно сбежал с поля боя. В результате его действий личный состав батальона понес потери, пишет Sputnik Армения.

На основании полученных доказательств дезертиру предъявлено обвинение, он взят под арест. Идет предварительное следствие.

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Вестник Кавказа

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