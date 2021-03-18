Глава Роспотребнадзора объяснила мутации коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила причину мутаций коронавируса нового типа.

"Этот вирус пришел и приспосабливается к человеку, к организму каждого человека и популяции в целом. То есть, этот баланс, который должен состояться, он сейчас как раз и формируется, и поэтому вирус меняется и мутирует", - пояснила она в интервью телеканалу "Россия-24".

По ее словам, многие мутации как на территории России, так и других стран не имеют большого значения для свойств вируса, важных для человека. Кроме того, глава ведомства отметила, что выявленные мутации еще нужно изучить, а настоящее время нет однозначного ответа на вопрос, как сильно мутации влияют на развитие эпидемиологического процесса.