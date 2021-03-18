В Мангистау рекультивируют Хвостохранилище

На рекультивацию хвостохранилища "Кошкар-Ата" в Мангистау было направлено более 15 млрд тенге (более $36 млн).

По мнению экологов, проблема радиоактивного и токсичного озера требует решения, жителям близлежащих населенных пунктов уже нанесен значительный урон.

В соответствии с первым этапом, будут обезврежены 4 тыс 200 га территории.

Ранее было разработано технико-экономическое обоснование на решение проблемы. "После того, как ликвидировали опасные участки, будет производиться рекультивация пылящих пляжей", - цитирует представителя компании-победителя госзакупок "Павлодарский речной порт" Сергея Тэна Sputnik Казахстан.