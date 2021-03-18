Элисо Болквадзе станет главой комитета по культуре в парламенте Грузии

Пианистка, депутат парламента от большинства Элисо Болквадзе возглавит в законодательном органе Грузии комитет культуры, ее кандидатура единогласно была поддержана в ходе сегодняшнего заседания парламента.

Болквадзе баллотировалась в парламент по списку правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", напоминает Sputnik Грузия.

Она была дважды удостоена звания "Артист ЮНЕСКО во имя мира" за вклад в развитие культуры и поддержку международных образовательных программ ЮНЕСКО.

Впервые "Артистом ЮНЕСКО во имя мира" она стала в 2015 году. Болквадзе - первая представительница Грузии, удостоенная этого почетного звания.

Пианистка неоднократно участвовала в благотворительных концертах в поддержку детей, пострадавших в войнах, а также взрослых и детей, больных раком.

В Грузии она создала фонд "Лира", главной целью которого является выявление и продвижение молодых талантов, а в 2013 году основала международный фестиваль классической музыки Batumi Music Fest.