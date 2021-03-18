В Тбилиси треснул холм в жилом массиве, возможно развитие оползня

В тбилисском районе Вашлиджвари в районе Сабуртало возникла трещина в холме, которую сейчас изучают специалисты – есть опасность оползневых процессов, - утверждает директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе.

"Остановить ее невозможно! Процессы развиваются довольно быстро и уже принимают угрожающий характер", - написала она в социальной сети, передает Грузия Online.

Мэрия Тбилиси уже признала, что "оползневые процессы активизировались из-за определенных действий, предпринятых в последние годы".

Власти города полностью закрыли движение по дороге вдоль холма, а мэр столицы Каха Каладзе заявил, что городские власти примут все возможные меры, чтобы защитить безопасность людей и предотвратить схождение оползня.

Отметим, в 2019 году здесь началось строительство новой дороги, а также строительство головного офиса одного из грузинских банков.