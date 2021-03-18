Зурабишвили привилась от COVID-19

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала прививку от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Вакцинация транслировалась в прямом эфире на официальной странице в Facebook.

Она заявила, что выход из сложного экономического кризиса возможен только благодаря вакцинации. "Мы должны защитить общество и выйти из этого кризиса. Желаю всем здоровья", - сказала Зурабишвили.

В Грузии с 15 марта началась вакцинация от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. На данном этапе привиться могут только медработники. По данным Минздрава, за три дня вакцинировались более 2,7 тыс человек. Власти страны планируют к концу года привить 60% населения для формирования коллективного иммунитета.