В центре Ростова снесут сотни аварийных жилых зданий

Правительство Ростова-на-Дону приняло решение снести 256 аварийных жилых домов, - стало известно на совещании по сохранению исторического центра Ростова.

Большинство аварийных домов – многоквартирные, находятся они на маленьких земельных участках, и отдавать их в частные руки администрация не планирует, - сообщил на совещании градоначальник Алексей Логвиненко.

"У нас есть два выхода: либо снести аварийный дом и использовать землю, либо провести реконструкцию, если здание является объектом культурного наследия", – заявил глава администрации города, передает "АиФ-Ростов".

На освобожденных земельных участках в центре Ростова построят торговые объекты, парковки для машин, зеленые зоны и административные здания, а исторические здания будут сохранены, - заверил Логвиненко.