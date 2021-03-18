Глава Роспотребнадзора прокомментировала возможность отмены масочного режима

Говорить о возможности отмены масочного режима в России пока рано, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Она пояснила, что к лету некоторые ограничения по COVID-19 могут быть ослаблены, если россияне продолжат соблюдать все необходимые санитарные меры.

Попова уточнила, что процесс отмены ограничений продолжается непрерывно: так, продлено время работы ресторанов, разрешено проведение определенных мероприятий на открытом воздухе.

Тем не менее, подчеркнула глава Роспотребнадзора, отмена масочного режима и иных серьезных антикоронавирусных мер в России пока преждевременна. "Говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится. Пока сегодня все требования по защите своего здоровья - по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних - это все пока остается", - указала Анна Попова.