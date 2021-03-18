Возрастная деменция или готовность к войне: К чему приведут оскорбления Байдена в адрес Путина?

Президенты США нередко позволяли резкие высказывания в отношении Кремля, но Джозеф Байден, похоже, обошел всех. В интервью телеканалу ABC News демократ положительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина убийцей. "То есть, вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?" - спросил корреспондент Джордж Стефанопулос. "Хм-м. Да", - сказал Байден.

О жестком отношении американского президента к российскому руководству было известно еще до его победы на выборах: он уже тогда обещал ввести против России санкции. Однако на уровне риторики Байден не переходил на личности. Похоже, вопрос журналиста застал его врасплох. Корреспондент ABC News в погоне за сенсацией подводил президента к нужному ответу. Но глава Белого дома - не журналист, от него зависят отношения между двумя сильнейшими странами мира.

В этой ситуации Байден оказался между двух огней. С одной стороны, он не мог похвалить Путина, как это делал предыдущий президент Дональд Трамп. Ведь американский президент уверен, что приказы об отравлении Алексея Навального и о "вмешательстве в выборы" в США якобы отдавал лично президент РФ. С другой стороны, он понимает, что У Америки с Россией есть общие интересы в сфере разоружения. И не случайно после того, как журналист вытягивает из него оскорбление в адрес Путина, Байден сразу же вспоминает о продлении договора СНВ-3 и, как бы оправдываясь, говорит: "В мировой политике есть сферы, где в наших интересах работать вместе".

Со стороны Кремля на момент написания материала реакции на заявление Байдена еще не последовало. Однако СМИ, министерство иностранных дел и члены обеих палат Совета Федерации решительно осудили оскорбления в адрес российского лидера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала объяснений от США. "Мы знаем, что наши американские коллеги полностью отказались от ответа на прямой вопрос, что же там произошло. Их (ответов - прим. ред.) в принципе нет. Это к ним вопрос, что вообще у них происходит", - приводит ее слова "Вести FM". Дипломат также сообщила, что в Москву "с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США", вызван посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Более прямолинейно выразили свою позицию законодатели. Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак назвал высказывание американского президента "триумфом политического маразма США и возрастной деменции их руководителя". Он полагает, что это "это крайняя степень агрессии от бессилия и вызов всей нашей стране". Председатель Госдумы Вячеслав Володин у себя в Телеграм-канале пишет, что "Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны". "Это истерика от бессилия. Путин - наш президент, нападки на него - это нападки на нашу страну", - уверен спикер ГД.

Политолог Сергей Марков видит в словах Байдена неспособность навязать России свою повестку.

"Грубость со стороны президента США означает, что он чувствует силу Путина, и понимает, что не может остановить эту силу Путина. Не может командовать Путиным. И это очень, очень нравится гражданам России. Путин - наш президент", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Помимо оскорблений в адрес Путина, Байден пригрозил принять меры в связи с "вмешательством в выборы". Байден не уточнил, что именно он имеет в виду, но речь, как отмечает BBC, скорее всего, идет о санкциях.

Ранее Вашингтон уже объявил о новых ограничительных мерах в ответ на "попытку отравления" и задержание Алексея Навального. США ввели запрет на экспорт и импорт вооружений и на оказание услуг двойного назначения. Он вступает в силу 18 марта. Так Вашингтон намерен перекрыть Москве доступ к технологиям, которые можно использовать для разработки химоружия.

Марков прогнозирует рост конфронтации США и России: "Получается, по Байдену, пришло время для Путина отвечать перед Байденом. И в тот же день Байден публично назвал Путина убийцей. По сути, это объявление нового этапа гибридной войны против России и против лично Путина. Это лето будет жарким".

Будет ли продолжение этой истории, зависит от дальнейших реальных шагов Вашингтона. В отличие от других мировых лидеров, Владимир Путин - весьма рациональный политик. Он судит по поступкам, а не по словам. Российский лидер не будет начинать конфликт, но если он будет неизбежен, то нанесет удар первым. В конце концов, Барак Обама тоже называл Путин "бандитом и головорезом", но отношения РФ с США портились не из-за этого, а в результате поведения Вашингтона в Ливии, Сирии и на Украине. Не исключено, что в Кремле спишут слова Байдена на "провокацию" со стороны журналиста, а "не под камеру" - на немолодой возраст 78-летнего главы государства, который уже не раз допускал ошибки во время публичных выступлений.

Что более очевидно - так это новые санкции США. Вашингтон не смирится с арестом Навального и будет применять все новые финансово-экономические меры, чтобы подорвать поддержку Путина среди населения и лишить его средств для реализации внешнеполитических проектов, ставящих под сомнение позиции США в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке.