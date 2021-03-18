Район Невинномысска остался без воды

После аварии на трубопроводе в Невинномысске было отключено водоснабжение микрорайона Фабрика. В результате аварии без воды остались жители трех многоэтажек и нескольких десятков частных домов, а также школа, три детсада и поликлиника.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

В настоящее время над ликвидацией последствий аварии работает бригада из восьми человек, в распоряжении специалистов две единицы техники. Планируется, что водоснабжение будет возвращено к 14:00.