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Район Невинномысска остался без воды

Район Невинномысска остался без воды

После аварии на трубопроводе в Невинномысске было отключено водоснабжение микрорайона Фабрика. В результате аварии без воды остались жители трех многоэтажек и нескольких десятков частных домов, а также школа, три детсада и поликлиника.

Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

В настоящее время над ликвидацией последствий аварии работает бригада из восьми человек, в распоряжении специалистов две единицы техники. Планируется, что  водоснабжение будет возвращено к 14:00.

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Вестник Кавказа

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