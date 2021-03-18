В объезд рухнувшего моста в Дагестане проложена дорога

Временную дорогу проложили строители в Шамильском районе, где ранее под грузовиком упал мост, сообщает пресс-служба Минтранса республики.

"Утром 18 марта открыли временную объездную дорогу. Работы на месте велись круглосуточно, чтобы как можно скорее обеспечить проезд в населенные пункты Кахиб, Гоор, Хиндах", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для прокладки дороги по реке использовали металлические трубы больших диаметров.