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В объезд рухнувшего моста в Дагестане проложена дорога

В объезд рухнувшего моста в Дагестане проложена дорога

Временную дорогу проложили строители в Шамильском районе, где ранее под грузовиком упал мост, сообщает пресс-служба Минтранса республики.

"Утром 18 марта открыли временную объездную дорогу. Работы на месте велись круглосуточно, чтобы как можно скорее обеспечить проезд в населенные пункты Кахиб, Гоор, Хиндах", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для прокладки дороги по реке использовали металлические трубы больших диаметров.

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Вестник Кавказа

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