МВД Турции сегодня предотвратило 26-й теракт с начала года

Терроризм стал настоящим бичом для Турции – только с начала года службам безопасности страны удалось предотвратить 26 попыток их совершения, - сообщил сегодня министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

"С начала года нами предотвращено 26 терактов, причем один из них был предотвращен сегодня", - цитирует его ТАСС со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

За минувший год турецким спецслужбам удалось не допустить совершения 152 преступлений террористической направленности, -добавили в МВД страны.