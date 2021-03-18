Самарканд примет "Сумаляк сайли" в дни Навруза
Завтра в Самарканде пройдет мероприятие "Сумаляк сайли", которое приурочено ко дню празднования Навруза.
Как сообщает пресс-служба Узбектуризма, торжественное событие пройдет по улице Орзу Махмудова.
По информации туристического ведомства, что в праздничные дни под девизом "Assalom Navro‘z!" будут проводиться традиционные игры, выступление артистов, развлекательные шоу и концерты.
Кроме того, гостей праздника ждут мастер-классы по приготовлению национальных блюд, передает Sputnik Узбекистан.
Вестник Кавказа
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