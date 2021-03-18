Гарибашвили: политический кризис в Грузии создан искусственно

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что политический кризис в стране создан искусственно и призвал оппозицию к конструктивному диалогу.

"Еще раз хочу сказать, что нет никакого основания для искусственно созданного политического кризиса. Соответственно, я еще раз хочу призвать все стороны, чтобы мы смогли в максимально кратчайшие сроки в условиях конструктивного диалога найти выход, для того, чтобы страна вернулась к нормальной политической жизни, и мы смогли сконцентрироваться, сфокусироваться на таких больших вызовах, как пандемия, экономические проблемы, безработица", – приводит слова Гарибашвили "Спутник-Грузия".

Премьер-министр выразил надежду, "что конструктивная часть оппозиции примет разумные, государственные решения".

"С нашей стороны, мы еще раз готовы продолжить конструктивный диалог и получить соответствующее соглашение как можно скорее", – добавил Гарибашвили.

Накануне правящая партия "Грузинская мечта" и грузинская оппозиция провели очередной раунд переговоров с целью выхода из политического кризиса. "Решающая встреча" состоится в четверг.