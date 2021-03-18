В Азербайджане зафиксирован британский штамм коронавируса

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщило о том, что на территории Азербайджана был обнаружен новый - британский штамм коронавируса.

Данные об этом предоставил Центр генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии. Стало известно, что после геномного анализа Sars Cov-2 в трех образцах были обнаружены 501Y.V1, B.1.1.7 (британский штамм).

В TƏBİB подчеркнули, что применяемая в Азербайджане китайская вакцина против коронавируса CoronaVac эффективна против британского штамма, передает Sputnik Азербайджан.