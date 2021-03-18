Беларусь может наладить сообщение с Крымом

Власти Беларуси могут рассмотреть вопрос открытия прямых железнодорожных и авиационных сообщений с Крымом, - предложил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

"Мы нацелены на то, чтобы в Крыму было как можно больше белорусских продуктов, которые через крымские порты можно поставлять на Ближний Восток и в Северную Африку. Мы также надеемся на увеличение туристического потока из Беларуси. Но для этого нужны прочные прямые железнодорожные и авиационные связи. Это одна из тем, по которой мы работаем", - рассказал Мурадов, передает РИА Новости.

Политические события в Беларуси показали опасность двойственной линии по признанию российского статуса Крыма, и это - лакмусовая бумага надежности отношений между двумя странами, - отметил постпред, добавив, что Россия в этом отношении придает соседней дружественной стране колоссальное значение.