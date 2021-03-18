Коронавирус в России снова пошел в рост: 9,8 тысяч заболевших за сутки

За последние сутки в России выявлено еще 9803 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, - сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Накануне в России впервые с начала 2021 года число новых заболевших опустилось ниже 9 тыс случаев, но за сутки увеличилось почти на тысячу. Ранее эпидемиологи предупреждали о возможных колебаниях значений.

За сутки в стране скончались 460 человек, общее число жертв COVID-19 достигло 93 824.

Поправились и выписаны 4,03 млн пациентов, в том числе 12 061 за последние сутки.

Новые случаи выявлялись в 85 регионах РФ. Так, в Москве суточный прирост составил 1934 инфицированных, в Санкт-Петербурге - 918, в Подмосковье – 537 заболевших.

Наименьший прирост был зарегистрирован в Ненецком АО - четыре случая, в Еврейской АО - три, и по два случая в Тыве и Чукотском АО.

В регионах СКФО по итогам прошедшего дня зарегистрировано 276 новых случаев инфицирования коронавирусом. 45% всех новых заражений в макрорегионе приходится на Ставрополье, где за день подтверждено 125 новых случаев заражения коронавирусом, в Кабардино-Балкарии - 55, в Дагестане - 36, в Северной Осетии - 18, в Карачаево-Черкесии - 15, в Ингушетии - 14, в Чечне - 13.



За все время пандемии в стране было зарегистрировано 4,42 млн случаев инфицирования новым коронавирусом.