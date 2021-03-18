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Армянский министр: сегодня-завтра власти назовут дату внеочередных выборов

Армянский министр: сегодня-завтра власти назовут дату внеочередных выборов

В ближайшие пару дней власти Армении сообщат о проведении внеочередных выборов в Национальное собрание страны. Об этом сообщил журналистам министр окружающей среды РА Романос Петросян.

"Думаю, сегодня или завтра будет объявлено о решении и о дате", - цитирует его Aysor.am.

Глава министерства констатировал, что меры, предпринятые оппозицией, не оказали никакого значительного влияния, поэтому власти полагают, что урегулирование внутриполитического кризиса возможна только путем внеочередных парламентских выборов.

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Вестник Кавказа

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