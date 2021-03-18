Преподавателям казахстанских вузов удвоят зарплату

Зарплаты профессорско-преподавательскому составу вузов Казахстана вырастут как минимум вдвое, - сообщил глава министерства образования и науки страны Асхат Аймагамбетов.

В своем аккаунте в Facebook министр написал, что подписал приказ, касающийся подведомственных Минобразования вузов, который содержит две нормы.

"Первое. С сентября 2021 года установить минимальную заработную плату штатным преподавателям. То есть с сентября 2021 года штатный преподаватель в вузе, подведомственном МОН, должен получать как минимум 200 тыс тенге в месяц, старший преподаватель – 230 тыс тенге, ассоциированный профессор – 260 тыс тенге, профессор – 350 тыс тенге (в национальных вузах – 400 тыс тенге)", - сообщил Аймагамбетов, передает Sputnik Казахстан.

Каждый вуз может устанавливать другие стимулирующие выплаты и оплачивать определенные достижения преподавателей.

Вторая норма - определение максимального объема ставки педагогической нагрузки в размере не более 680 часов за учебный год.

Решение о повышении зарплат вынудит вузы изменить соотношение административно-управленческого персонала и профессорско-преподавательского состава, а также сократить другие неприоритетные расходы и пересмотреть затратные статьи бюджетов, - добавил глава Минобразования.

(100 тенге = 17,45 рублей)