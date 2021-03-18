Эмин: юбилейный фестиваль "ЖАРА" проведем в Москве

V юбилейный международный фестиваль "ЖАРА" пройдет в Москве, об этом рассказал народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) на своей странице в Instagram.

По его словам, мероприятие состоится с 23 по 27 июня в "Лужниках".

"Пять дней, 200 артистов и неповторимая атмосфера ЖАРЫ под открытым небом", - написал артист.

Эмин пообещал рассказать все подробности на следующей неделе.

Напомним, в прошлом году фестиваль "ЖАРА" традиционно должен был пройти в Баку, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.