Новый крымский водозабор дал первую воду для Симферополя

Сегодня в Крыму прошел рабочий пуск двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю - старт дал глава Крыма Сергей Аксенов.

"Запускайте насосную станцию, огонь!" – скомандовал он по видеотрансляции из дома правительства в Симферополе, передает РИА Новости.

Первые две скважины и водовод готовы к работе, - сообщил с места строительства объекта в Белогорском районе Крыма вице-премьер региона Евгений Кабанов.

Первые две скважины объекта стоимостью в 1 млрд 700 млн рублей дадут городу от 4 до 5 тыс кубометров чистой воды, обеспечив ею не менее 25 тыс жителей, сообщил министр строительства Крыма Михаил Храмов.

Со временем в Бештерек-Зуйский водозабор войдут 11 скважин глубиной до 500 м, вода в столицу будет подаваться по двум ниткам пластиковых труб длиной 20 км.

Остальные скважины заработают в течение двух месяцев и обеспечат городу до 22 тыс кубометров воды ежесуточно, - добавил министр.