Пианист из Азербайджана даст концерт в Московской филармонии

Азербайджанский пианист Риад Мамедов выступит с сольным концертом на сцене камерного зала Московской филармонии, концерт состоится 2 апреля .

Российской публике будут представлены джазовые стандарты и фантазии из восточных мелодий, импровизации на барочные темы, на тему Анданте из Партиты номер два для клавира до минор Иоганна Себастьяна Баха, Brazilian like Мишеля Петруччиани, "В ожидании Азизы" Вагифа Мустафазаде, фантазию на тему азербайджанской народной песни Getme gel ("Не уходи, приди") Саида Рустамова, передает Sputnik Азербайджан. Кроме того, музыкант исполнит свое произведение – фортепианную пьесу "Аврора", презентация, которой состоялась в конце 2020 года.