Аппарат Пашиняна: отмена отставки Гаспаряна противоречит конституции

Аппарат премьер-министра Армении прокомментировал решение Административного суда применить меру по обеспечению иска о незаконности увольнения главы Генштаба ВС РА Оника Гаспаряна.

В сообщении ведомства подчеркивается, что решение суда не предполагает продолжения пребывания Гаспаряна на его посту, поскольку процедура его отставки регулируется конституцией.

"Согласно ч.2 ст.139 конституции указ президента вступает в силу силой закона. Конституция не предусмотрела возможность отмены вступившего в силу закона указанной конституционной нормой", - цитирует его ТАСС.

Это означает, уточнили в аппарате, что Оник Гаспарян был освобожден от своей должности, и назначение нового начальника ГШ ВС продолжается в соответствии с ч.2 ст.139 конституции.