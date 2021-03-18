Подозреваемого в обстреле тбилисского офиса "Единого нацдвижения" задержали в Кахети

В Кахети задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в том, что он из пневматического оружия обстрелял офис оппозиционной партии "Единое национальное движение" в Тбилиси накануне. Такое сообщение распространила пресс-служба МВД Грузии.

В нем говорится, что сотрудники главного управления Исани-Самгори столичного департамента полиции в результате оперативных и поисковых работ задержали Д. К. 1991 г.р., он подозревается в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также повреждения чужого имущества.

"Следствие установило, что 17 марта текущего года Д. К., сидя в автомобиле, обстрелял из пневматического оружия баннер, закрепленный на фасаде офиса "Единого национального движения" и скрылся", - цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, во время обыска правоохранители изъяли у обвиняемого оружие и патроны, которые послужат вещественным доказательством, и марихуану. Ему грозит тюремное заключение сроком от четырех до семи лет.