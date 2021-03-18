Киргизия запретила экспорт сахара и растительного масла

Правительство Киргизии ввело временный запрет на экспорт растительного масла и сахара, заявил министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков.

"Подписано постановление правительства о запрете экспорта растительного масла и сахара", - сказал он на брифинге в Бишкеке.

Джаныбеков пояснил, что данная мера связана с ростом цен на данные виды продовольствия. "В настоящее время, например, запасы сахара в Кыргызстане составляют около 25 тыс. тонн", - указал министр, добавив, что в год республике требуется примерно 125-130 тыс тонн, чуть более 40% из этого объема импортируется.

По его словам, главная причина роста цен на сахар и растительное масло – их подорожание в соседних государствах, передает РИА Новости.