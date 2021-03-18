Кубань ждут ливни и град

Вплоть до предстоящих выходных на Кубани установилась дождливая погода, - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающее среды.

Сегодня в Краснодарском крае будет до 12 градусов тепла, на Черноморском побережье до 14 со знаком плюс, но практически вежде ожидается дождь, местами сильный. В горах пройдет мокрый снег, в отдельных районах прогнозируют ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с, - передает портал Юга.ру.

Предстоящей ночью в регионе похолодает до 1 градуса тепла, а завтра днем воздух прогреется до 10 градусов.

В ночь на субботу температура воздуха опустится до -1, днем снова потеплеет до 10 градусов. Прогнозируется переменная облачность, дождь, в горах - с мокрым снегом.

Дожди прекратятся лишь к концу субботы.