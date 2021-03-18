Авиакомпания Узбекистана объявила о скорых полетах из Ташкента в Минск

Авиакомпания Uzbekistan Airways до конца марта выполнит три рейса из Ташкента в Минск и обратно, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты запланированы на 24, 28 и 31 марта. Билеты можно приобрести на сайте авиаперевозчика.

Стоит отметить, что Узбекистан с 15 августа начал поэтапное ослабление коронавирусных ограничений. Авиакомпания в сентябре 2020 года возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан, с 20 января 2021-го — в Таджикистан, в марте — в Германию и Индию.