Жены в России чаще утаивают от супругов размер зарплаты, чем мужья

Почти каждая шестая замужняя россиянка (17%) не рассказывает о точном размере своей зарплаты мужу, соответствующие результаты дал опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

У мужчин такая скрытность наблюдается реже - почти у каждого восьмого опрошенного (13%), пишет "Интерфакс".

Если отвлечься от пола, то не называют размер заработка своей второй половине 15% граждан. Ставят в известность супруга или супругу о своей зарплате 80% семейных россиян, причем среди опрошенных 18-24 лет сумму своего ежемесячного заработка мужу или жене спокойно озвучивают 94% респондентов.