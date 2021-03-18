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Россия поставит Киргизии полмиллиона доз "Спутника V"

Россия поставит Киргизии полмиллиона доз &quot;Спутника V&quot;

Киргизия договорилась с Россией о поставках 500 тыс доз российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", - сообщил сегодня министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.

"Имеется договоренность о поставке полумиллиона доз вакцины "Спутник V". Точные сроки поставки пока не озвучены", - отметил Бейшеналиев, передает "Интерфакс".

Также глава Минздрава добавил, что Киргизия ждет результаты исследования о смертельных случаях в Европе после применения вакцины AstraZeneca, и в случае доказательства летальных исходов откажется от вакцины в пользу других препаратов.

Минздрав Киргизии начнет вакцинацию населения от коронавируса в апреле, - добавил министр.

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Вестник Кавказа

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