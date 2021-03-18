Каладзе прокомментировал слухи о возможном уходе из политики

Мэр Тбилиси Каха Каладзе в интервью телекомпании Imedi опроверг распространенные слухи о своей отставке и возможном уходе из политики.

Сам градоначальник заявил, что никуда уходить не собирается и будет продолжать работать в круглосуточном режиме и дальше, чтобы решить все проблемы города и тбилисцев.

"Слухи о моем уходе распространяются целенаправленно. Я завершил свою карьеру в спорте и сегодня я в политике. Я не собираюсь никуда уходить. Я собираюсь остаться в политике надолго, до тех пор, пока у меня будет поддержка общества, населения", – заявил Каладзе.

Он отметил, что все свои дела доводит до конца, и сейчас делает все, чтобы завтрашний Тбилиси был лучше, чем сегодняшний.

В последнее время распространяются слухи о возможном уходе мэра Тбилиси Кахи Каладзе со своего поста и его возвращения в Милан, откуда он вернулся в Грузию после завершения спортивной карьеры.