Адвокат показал решение суда, оставляющее Гаспаряна на посту главы Генштаба ВС Армении

Адвокат ранее отправленного в отставку начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, Артур Ованнисян, опубликовал решение административного суда, согласно которому Гаспарян остается на своем посту до вынесения окончательного решения по делу.

Защитник пояснил, что судья таким образом применил меру по обеспечению иска. "То есть, это означает, что Оник Гаспарян останется на своем посту и продолжит исполнять свои обязанности до вынесения окончательного вердикта", - рассказал он ТАСС.

По словам Ованнисяна, суд руководствовался следующими мотивами: глава Генштаба назначается на пять лет, и если сейчас ГШ возглавит другой человек, то "восстановить нарушенные права" Гаспаряна уже не получится в любом случае.

Накануне о решении суда сообщили Telegram-каналы со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.