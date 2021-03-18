США будут говорить с Ираном об обмене заключенными

Власти США готовы обсуждать с иранской стороной вопросы обмена находящихся в заключении в США иранцев на осужденных в республике американцев, - заявила сегодня заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

"Мы всегда готовы к конструктивному сотрудничеству с Ираном. Мы приглашаем их присоединиться к нам за столом переговоров. И это лишь один из многих вопросов, которые мы хотели бы обсудить с Ираном, и мы открыты для этого", - отметила дипломат в ответ на предложение главы МИД ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа, передает ТАСС.

Напомним, ранее Зариф предложил США провести обмен заключенными у Тегерана.