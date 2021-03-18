Главная » Новости

Один из регионов Казахстана покинул "красную" зону по коронавирусу

Один из регионов Казахстана покинул &quot;красную&quot; зону по коронавирусу

Западно-Казахстанская область вышла из "красной" зоны по коронавирусу, следует из матрицы оценки эпидемиологической ситуации Казахстане на сегодня.

Теперь в самой тяжелой зоне остаются Нур-Султан и Алматы: там выявлено свыше 300 новых пациентов - уточняет Sputnik Казахстан.

В "желтой" зоне, кроме Западно-Казахстанской области, находятся Акмолинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне остаются все прочие регионы.

Напомним, в Казахстане за прошлые сутки обнаружено 1186 новых случаев COVID-19.

1425 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!