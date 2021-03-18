Один из регионов Казахстана покинул "красную" зону по коронавирусу
Западно-Казахстанская область вышла из "красной" зоны по коронавирусу, следует из матрицы оценки эпидемиологической ситуации Казахстане на сегодня.
Теперь в самой тяжелой зоне остаются Нур-Султан и Алматы: там выявлено свыше 300 новых пациентов - уточняет Sputnik Казахстан.
В "желтой" зоне, кроме Западно-Казахстанской области, находятся Акмолинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.
В "зеленой" зоне остаются все прочие регионы.
Напомним, в Казахстане за прошлые сутки обнаружено 1186 новых случаев COVID-19.
Вестник Кавказа
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