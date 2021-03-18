Один из регионов Казахстана покинул "красную" зону по коронавирусу

Западно-Казахстанская область вышла из "красной" зоны по коронавирусу, следует из матрицы оценки эпидемиологической ситуации Казахстане на сегодня.

Теперь в самой тяжелой зоне остаются Нур-Султан и Алматы: там выявлено свыше 300 новых пациентов - уточняет Sputnik Казахстан.

В "желтой" зоне, кроме Западно-Казахстанской области, находятся Акмолинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне остаются все прочие регионы.

Напомним, в Казахстане за прошлые сутки обнаружено 1186 новых случаев COVID-19.