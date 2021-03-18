Пятеро долгожителей Карачаево-Черкесии привились от коронавируса

Пятеро жителей Карачаево-Черкесии, возраст которых превышает 90 лет, приняли участие в вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом проинформировали в региональном оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Вчера вакцинацию препаратом "Спутник V" в Черкесской городской поликлинике прошел пожилой мужчина 1926 года рождения. 9 апреля ему исполнится 95 лет. На сегодняшний день это самый возрастной житель Карачаево-Черкесии, привившийся от COVID-19", - сообщили в Штабе, уточнив, что всего в республике привились от коронавируса пять человек, которым за 90 лет.