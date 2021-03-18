Власти германских регионов требуют российской вакцины - СМИ

Власти немецких Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии поддержали российскую вакцину "Спутник V", - пишут газеты редакционной группы Funke.

"По таким вопросам, как здравоохранение, медицина и вакцины, важную роль играет доверие. Россия в плане науки - большая страна. И у меня нет сомнений, что ученые там смогли создать эффективную вакцину, которую нужно допустить на наш рынок", - сказал премьер Саксонии Михаэль Кречмер, цитирует его ТАСС.

Зависимость Германии от вакцины компании AstraZeneca делает прививочную кампанию уязвимой, поэтому важно наконец-то рассмотреть тему "Спутника V", - уверен глава Тюрингии Бодо Рамелов, который выступает против политического решения вопроса.

С ним согласен и премьер Cаксонии-Анхальт Райнер Хазелоф: "Когда речь идет о здоровье, то происхождение вакцины не должно играть роль: когда я был ребенком, я получил российскую вакцину от полиомиелита, и никаких проблем не было".

ФРГ готова использовать вакцины, разработанные за пределами ЕС: ключевое условие - вакцина должна иметь сертификацию европейского регулятора.