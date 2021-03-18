Росгвардеец предотвратил пожар в жилом доме в дагестанском Ленинауле

Военнослужащий отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ младший сержант Хабиб Гаджиев, находясь в отпуске, своевременно выявил и предотвратил возгорание в одном из домов села Ленинаул Казбековского района Дагестана, - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа" из пресс-службы Росгвардии по СКФО.

Росгвардеец, оказавшись неподалеку, заметил черный дым, выходящий из окон частного дома, после чего незамедлительно сообщил об этом в экстренные службы и хозяйке домовладения. Затем вместе с товарищем подбежал к дому и, убедившись, что пострадавших внутри нет, при помощи воды и других подручных средств справился с огнем до прибытия пожарного расчета.

О случившемся стало известно лишь спустя несколько недель, когда в адрес командира бригады поступило обращение военного комиссара Казбековского и Гумбетовского районов Дагестана и семьи Магомедхановых со словами благодарности росгвардейцу, спасшему их дом от пожара.

"Мы, имея таких смелых и решительных военнослужащих, можем на них надеяться, чтобы ни случилось, и гордиться ими", - отметил в письме военный комиссар Арсен Магомедов.

По поручению командира соединения полковника Сергея Задорожного командир грозненского полка войск национальной гвардии полковник Алексей Уразов вручил отличившемуся военнослужащему благодарственное письмо и грамоту за смелые и решительные действия по предотвращению пожара и пожелал ему дальнейших успехов в службе.