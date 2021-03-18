Жителей столичного региона ждут снег и гололедица

Сегодня столичный регион ожидает облачная погода, небольшой снегопад и гололедица, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от двух до четырех градусов тепла. В ночь на пятницу в городе похолодает до минус четырех, а на территории Подмосковья днем ожидается до пяти градусов тепла, в ночные часы - до минус семи градусов мороза, - передает "АиФ".

Из-за гололедицы в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 12:00 пятницы.

Скорость ветра составит до 7 м/с, а атмосферное давление будет чуть выше нормы и составит 743 мм рт ст, - добавили в Росгидромете.