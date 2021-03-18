Госдеп США воспротивился роспуску прокурдской партии в Турции

Запрос прокуратуры Турции на роспуск прокурдской Партии демократии народов (ПДН) наносит урон демократии в стране, - говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы... следим за начатыми усилиями, направленными на роспуск ПДН. Это решение привело бы к неоправданному подрыву воли турецких избирателей, еще сильнее подорвало бы демократию в Турции и лишило бы миллионы турецких граждан избранных ими представителей", - заявил Прай, передает ТАСС.

Госдеп США призвал правительство Турции уважать свободу выражения мнений в соответствии с положениями Конституции Турции, защищающими ее, а также с международными обязательствами Турции, - добавил пресс-секретарь.

Напомним, накануне турецкая прокуратура обратилась в Конституционный суд с запросом на роспуск прокурдской Партии демократии народов. В Анкаре полагают, что эта партия, будучи представленной в парламенте, по-прежнему поддерживает связи с запрещенной в стране террористической Рабочей партией Курдистана (РПК) и может действовать как ее политическое крыло.