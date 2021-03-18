Разгонный блок "Фрегат" будут ремонтировать в России

Ракетный разгонный блок "Фрегат", предназначавшийся для носителя "Союз СТ", в котором обнаружили утечку токсичного топлива, с космодрома Куру во Французской Гвиане для ремонта привезут в Россию, - сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Отправка "Фрегата" в Россию планируется в мае-июне", - цитирует собеседника РИА Новости.

По согласованию с французской стороной разгонный блок "Фрегат" будет отправлен из Французской Гвианы в Россию морским транспортом для продолжения исследований в условиях завода-изготовителя и принятия решения о его дальнейшем использовании, - сообщили в пресс-службе предприятия-производителя "Фрегата" - НПО имени Лавочкина (входит в "Роскосмос").

Напомним, "Фрегат" предназначался для запуска на ракете-носителе "Союз-СТ" спутника ОАЭ Falcon Eye-2 в марте 2020 года. Из-за неисправности разгонный блок пришлось заменить на запасной, и запуск был успешно проведен в декабре прошлого года.