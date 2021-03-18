Власти Крыма пожалуются в ООН на водную блокаду Украиной

Власти Крыма подготовят официальное обращение в ООН из-за водной блокады, устроенной Украиной, - сообщил постпред республики при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

"Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду", - рассказал он, отметив, что Россия способна решить самые сложные проблемы Крыма и уже неоднократно это доказывала, передает РИА Новости.

При этом вице-премьер заверил, что просить воду у Украины Крым не будет, а сам решит вопрос вододефицита. Это планируется сделать за счет пресной воды, активного использования очистных сооружений и возможного строительства искусственных водоемов и опреснительных станций, - пояснил он, добавив: средств для этого у республики достаточно.