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Новый парк отдыха появится в Ингушетии

Новый парк отдыха появится в Ингушетии

Новая зона отдыха у подножия 100-метровой башни Согласия появится в Магасе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

На сайте также отмечено, что в новом парке высадят более 5 тыс деревьев 20 пород в рамках международной акции "Сад памяти". Организаторами выступают Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов.

"В рамках акции высадят более 51 тыс саженцев. Самая масштабная часть пройдет в Магасе, в ней примут участие около 3 тыс человек, усилиями которых будет посажено более 5 тыс молодых деревьев возле 100-метровой башни Согласия на общей площади свыше 3 га. Это пространство станет новой зоной отдыха для жителей и гостей региона", - передает слова министра природных ресурсов Ингушетии Магомеда Евлоева пресс-служба ведомства.

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Вестник Кавказа

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