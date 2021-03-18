"Северный поток-2" убьет ГТС Украины - СМИ

Запуск газопровода "Северный поток-2" станет крахом для газотранспортной системы (ГТС) Украины – она станет убыточной, рассказал в интервью GolosUA украинский экономист Олег Пендзин.

"Мощность украинской ГТС составляет около 150-170 млрд кубометров газа в год, при этом обычно она прокачивает примерно 120 млрд, но после достройки "Северного потока" и других мелких "потоков" по результатам 2020 года Украина прокачивала 70-80 млрд кубометров газа, то есть меньше обычного", - отметил эксперт, добавив, что, по приблизительным оценкам, прокачка газа в объеме менее 40 млрд кубометров в год будет убыточной для ГТС, передает РИА Новости.

После запуска "Северного потока–2" в полном объеме Украине останется около 35 млрд кубометров, а это ниже точки убыточности. Поэтому Украина крайне заинтересована в том, чтобы россияне не запустили "Северный поток-2", – добавил экономист.