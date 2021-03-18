Непогода перекрыла часть казахстанских дорог

В Казахстане из-за непогоды закрыт ряд автодорог республиканского значения в трех областях на западе и севере страны, - сообщили в профильном министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Так, в Актюбинской области закрыты трассы Актобе - Атырау - граница России на 160-330 км, участок село Шубаркудык - граница Атырауской области, Самара – Шымкент на 526-615 км, участок границы Западно-Казахстанской области - село Кобда, Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз, на 92-257 км, участок Эмба – Шалкар, - передает Sputnik Казахстан.

В Западно-Казахстанской области перекрыта трасса Самара - Шымкент на 266-526 км, участок село Подстепное - граница Актюбинской области.

В Северо-Казахстанской области движение запрещено по трассе Тимирязево - Сарыколь - граница Костанайской области с 0 по 32 км, участок село Тимирязево - граница Костанайской области.

Напомним, в восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.