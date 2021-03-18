Конкурс детских произведений стартовал в Грузии

С 17 марта по 17 мая принимаются работы на конкурс детских произведений в Грузии, сообщает Национальный центр экзаменов и оценок.

Принять участие в конкурсе может каждый, для это на электронную почту konkursi@naec.ge нужно прислать не менее трех неопубликованных прозаических произведений объемом не более 1,5 тыс слов.

Конкурс организован для поиска детских работ, которые впоследствии можно будет использовать во время тестирований.

Произведения должны быть предназначены для школьников младших классов и не носить явно дидактический характер.

Финалисты получат денежные призы. Лучшие произведения будут изданы "Издательством Бакура Сулакаури".