В Казахстане снова почти 1200 заболевших за сутки

Казахстанские медики за прошедшие сутки снова выявили больше тысячи новых больных коронавирусом, и в этом антирейтинге с большим отрывом лидируют Алматы и Нур-Султан, где выявлено более чем по 300 новых больных.

Так, в Алматы выявлено 318 новых заболевших, в Столице страны Нур-Султане – 307 инфицированных. На третьем месте - Карагандинская область, среди жителей которой было сдано 100 положительных ПЦР-тестов на COVID-19, - передает Sputnik Казахстан.

Всего за прошедшие сутки, 17 марта, в стране выявлено 1 186 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, - сообщает министерство здравоохранения.

Накануне сообщалось о 1 082 заболевших.

В Нур-Султане в предстоящее праздничное воскресенье, 21 марта, будет введен локдаун, который коснется общественного транспорта, торгово-развлекательных центров и досуговых организаций, аналогичные меры предпринимаются и в Алматы.