Крымчане празднуют седьмую годовщину "Крымской весны"

Жители Крыма и Севастополя сегодня отмечают седьмую годовщину вхождения в состав России, которая произошла по итогам референдума 16 марта 2014 года.

В регионах объявлен официальный выходной, и ознаменуется праздник целым рядом знаковых событий, главным из которых станет торжественный запуск новых водозаборов на реке Бельбек и в Белогорском районе, - передает РИА Новости.

Днем 18 марта будет торжественно запущен в работу новый водозабор на реке Бельбек, который построили специалисты Минобороны России для водоснабжения Севастополя. Новый комплекс рассчитан на подачу до 50 тысяч кубометров воды в сутки. В республике Крым пройдет торжественный пуск воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу из одноименного месторождения.

Утром стартует праздничный авто-мотопробег "Симферополь – Севастополь - гора Гасфорта", участие в котором примут участие участники событий 2014 года и члены мотоклуба "Ночные волки", а на площадке у горы Гасфорта крымчан и гостей полуострова ждет праздничная программа.

Также сегодня в Севастополе стартует всероссийская акция "Сад памяти", а в дворцах и домах культуры Крыма и Севастополя пройдут тематические фотовыставки и показы кинолент.

Вечером на площади Ленина в Симферополе и на площади Нахимова в Севастополе пройдут праздничные концерты, которые завершатся салютом и фейерверком, - говорится в сообщении.